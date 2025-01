Fc Matera, Zampa: “Malinteso con il club. Testa solo al campo ora”

“In rappresentanza dei compagni più grandi, sono qui per poter sgomberare il campo da questo terrorismo mediatico che c’è stato nella giornata di ieri”. È quanto affermato da Enrico Zampa, capitano dei biancoazzurri nella conferenza stampa indetta nella mattinata di giovedì 9 gennaio.

“La squadra di è allenata regolarmente in palestra come fa ogni settimana. Mentre la seduta pomeridiana è stata annullata dal mister e dallo staff-tecnico. Quanto detto dal presidente Tosoni nel video-messaggio di ieri, riguardo il ritardo nei pagamenti, è vero. Ma lo stesso presidente ci ha rassicurato che il tutto sarà saldato in questi giorni. Il 31 dicembre, insieme al mister e al ds Castorina ci siamo trovati per poter discutere di questa cosa. Purtroppo, abbiamo frainteso le tempistiche”, ha proseguito il capitano della squadra biancoazzurra.

Zampa, poi, conclude: “Sono qui per tranquillizzare la piazza, perché questo è un gruppo di persone perbene che lavora unito. Non c’è nessun allarmismo riguardo la non sana società. Si è fatto troppo clamore dietro questa vicenda e non ce n’era bisogno. Adesso siamo pronti a pensare esclusivamente al campo, con l’obiettivo di rifarci dalla brutta sconfitta di settimana scorsa. E forse, queste cose, possono fortificare”.

