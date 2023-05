Fasano: Frontale auto-moto, un morto e un ferito grave

Un 22enne è morto e una ragazza è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale che si è verificato sulla strada 172 che collega i comuni di Fasano e Locorotondo tra le province di Brindisi e Bari. I due giovani erano in sella a una moto che si è scontrata frontalmente con una Ford CMax. Sul posto Carabinieri, Polizia Locale e Vigili del Fuoco. La ragazza è stata trasferita in codice rosso in ospedale a Brindisi.

