Fasano, camion si ribalta sulla ss 379, due feriti: uno in codice rosso

FASANO – E’ di due persone ferite, di cui una in codice rosso, il bilancio di un incidente avvenuto sulla corsia nord della Statale 379 Brindisi-Bari, all’altezza dell’uscita per Torre Spaccata: i due viaggiavano a bordo di un camion frigo che per circostanze in corso d’accertamento ha prima divelto il guardrail destro della carreggiata e poi si è ribaltato al centro. Per un paio d’ore il traffico in direzione Bari è rimasto bloccato. Sul posto i carabinieri della compagnia di Fasano, i vigili del fuoco e personale del 118.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author