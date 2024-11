Fasano, ai dettagli il ritorno di Ignazio Battista

Solo l’estate scorsa aveva lasciato il Fasano dopo 3 stagioni in biancazzurro condite da 122 presenze e 22 reti, adesso precorre speditamente la strada che porta al ritorno. Ignazio Battista, esterno d’attacco mancino classe ’97 ha rescisso ieri il contratto che lo legava con l’Ischia, club campano del girone H di Serie D con cui nel corrente avvio di stagione aveva collezionato 9 presenze e 2 reti. Una scelta anche di cuore del calciatore tarantino che il 12 luglio scorso, attraverso i propri canali social, aveva preannunciato che si sarebbe trattato di un arrivederci e non di un addio. Promessa rispettata. Nelle prossime ore l’ufficialità sancirà l’inizio del quarto capitolo di storia tra il Fasano e Battista. Firma attesa in giornata .

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author