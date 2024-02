Roma – Un segnale positivo, quello del decreto legge su ilva che non basta pero’ a scongiurare secondo i sindacati lo stop degli impianti. Oramai con il passare delle ore sembra sempre più evidente che la partita tra Govenro e Mittal sul colosso tarantino si giocherà in tribunale. Nel frattempo ci si prepara all’amministrazione straordinaria con il Dl del Governo che assicura garanzie a creditori e sostegni ai dipendenti delle società della filiera. Accesso agevolato alle imprese dell’indotto che hanno realizzato nell’ultimo biennio li 70% del loro fatturato totale con l’ex Ilva al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Ma non solo. Al Mimit verrà istituito un fondo per le imprese dell’indotto pari a 15 milioni per abbattere gli interessi che le aziende dovranno corrispondere sui nuovi mutui. Ottimisti si, ma resta pero’ la preoccupazione in questa fase transitoria per il titolare del dicastero in via Veneto. Gli impianti, non possono bloccarsi del tutto.

