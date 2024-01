Roma – “La fine della partnership viene imposta dalle vostre decisioni”. Palazzo Chigi e’ secco in risposta al colosso indiano che aveva chiesto la riapertura delle trattaive. Per bocca del sottosegretario, Alfredo Mantovano è chiaro: non è la parte pubblica che “preferisce” interrompere il cammino in comune ma si tratta, di una scelta obbligata. L’iter dell’amministrazione straordinaria dunque, non si ferma. Non perdiamo tempo, ha detto Urso, la situazione è grave. Proprio il titolare del Mimit ha incontrato nelle scorse ore, Emma e Antonio Marcegaglia per un approfondimento sui temi del G7 e per un confronto sul Piano siderurgico nazionale. Ma anche il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e di Genova, Marco Bucci

