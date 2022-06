Roma – La necessità di allontanarsi sempre più dalle fonti fossili a favore delle rinnovabili, costituisce l’obiettivo principale del Governo Draghi. Dall’approvigionamento del Gas al rilancio delle fonti rinnovabili passando per la decarbonizzazione di ex Ilva. Il ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani parla della possibile riconversione del sito Tarantino. La sostituzione del carbone con altre fonti energetiche e la produzione dell’acciaio con metodi che consentono emissioni non nocive richiede però anni. Il ruolo chiave che potrebbe portare a varie soluzioni è proprio quello del Gas. Si pensa a quello circolare e in parte al biometano, mentre l’idrogeno rimane la soluzione di prospettiva. Ma sull’Ex Ilva non tutti sono d’accordo. Per la senatrice pugliese di alternativa, Barbara Lezzi la soluzione rimane ad oggi una sola.