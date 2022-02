Eccellenza pugliese, l’arbitro fischia mentre il pallone entra in porta (video)

GINOSA – L’arbitro fischia mentre il pallone entra in rete, gol annullato tra le proteste dei calciatori. È accaduto a Mola, al 95′ della partita del campionato di eccellenza pugliese Mola – Ginosa, conclusasi con il punteggio di 1-1. La decisione del direttore di gara ha scatenato le vibranti proteste dei ginosini che hanno visto sfumare la vittoria. Qui sotto il video relativo al momento in cui il gran gol di Donvito (Ginosa) non viene convalidato.