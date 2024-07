Eccellenza: Molfetta, ufficializzato ingaggio dell’attaccante Di Federico

Il Molfetta ha ufficializzato l’ingaggio di Ivan Di Federico per la stagione sportiva 2024/25.

Di Federico, attaccante nato nel 1996 a Grottaglie (TA), è una punta centrale versatile, capace di muoversi su tutto il fronte d’attacco. Dotato di una notevole struttura fisica, eccelle nel gioco aereo ed è abile tecnicamente.

Dopo essersi formato nei settori giovanili di Taranto, Torino, Entella e Trapani, Di Federico ha accumulato una buona esperienza in Serie D, con circa 90 presenze. Ha militato in squadre come Castelfidardo, Fermana, San Severo e Fasano. In Eccellenza, ha segnato gol importanti per club come Vigontina San Paolo, Corato, Audace Barletta, Pol. Cimini e UC Cuoiopelli, quest’ultimo militante in Eccellenza toscana, da cui proviene.

