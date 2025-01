Eccellenza, Coppa Italia: decide Rotondo, Barletta batte Galatina

È il Barletta ad aggiudicarsi il primo atto della finale di Coppa Italia di Eccellenza contro il Galatina. I biancorossi sbancano lo “Specchia” grazie alla rete di Rotondo.

Primo squillo del Barletta al 10’: corner corto e mancino di Strambelli, Lobosco prende l’ascensore senza trovare la porta. Passano appena due minuti e i biancorossi mettono la freccia a sinistra. Grande giocata di Dicuonzo per Rotondo, che scansiona la porta e lascia partire un destro fulmineo. Niente da fare per Passaseo, Barletta in vantaggio. Il Galatina si scuote: prima è Legari su calcio di punizione a non prendere bene le misure, poi è il mancino a giro di Molina a spegnersi sul fondo. I ritmi non si abbassano. Al 22’, sul fronte opposto, ci prova Strambelli dal limite: Passaseo controlla senza problemi. Subito un cambio per De Candia al 35’: Lattanzio non ce la fa, al suo posto Scaringella. Barletta che si conferma, comunque, in pieno controllo della gara: al 43’ Strambelli libera Dicuonzo, bravo a involarsi verso la porta a tutta velocità. Il suo tiro, però, è facile preda del numero uno bianconero. Prima frazione in archivio con il Barletta avanti.

Secondo tempo che riparte con il Galatina in avanti. Al 53’ Caputo da posizione defilata mette nel mirino il primo palo, Staropoli si rifugia in corner. Quattro minuti più tardi, invece, è Jacopo Mancarella a sporcare i guantoni del portiere argentino. Le occasioni latitano, ma al 74’ si rivede il Barletta. Turitto, in area avversaria, sterza e calcia: Passaseo abbassa la saracinesca. Il Barletta si limita a gestire il vantaggio nello scorcio finale di gara. Appuntamento a giovedì 23 gennaio per il ritorno al “Puttilli”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author