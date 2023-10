Eccellenza/A: UC Bisceglie, con Spinazzola per difendere secondo posto

Arriva la Nuova Spinazzola al Di Liddo per insidiare la corsa alla vetta della, sinora imbattuta, Unione Calcio Bisceglie. I ragazzi del team presieduto dai Pedone, con il pareggio conquistato a tempo scaduto in casa della capolista Molfetta Calcio, hanno consolidato il percorso verso il piazzamento playoff e stabilizzandosi come seconda forza del Campionato.

Il gol di Mbaye nell’ultimo minuto di recupero ha portato un sano entusiamo e consoapevolezza nei propri mezzi nel gruppo di mister Angelo Monopoli che si trovano davanti quella Nuova Spinazzola, allenata dall’ex tecnico azzurro Gigi Di Simone, eliminata giovedì scorso dalla Coppa con un secco 2-0 (gol di Di Palma e Amoroso), dopo il pareggio a reti inviolate nella gara esterna di andata.

I biancoblu vorranno vendicare quella sconfitta, forti della prima vittoria della gestione Di Simone ai danni della Molfetta Sportiva(2-0) con gol di Zaldua e Bonanno e proseguire la striscia che li ha visti conquistare 8 punti nelle ultime quattro di campionato.

Per l’Unione non sarà della contesa il giovane terzino biscegliese Giuseppe Di Pierro, squalificato dopo l’espulsione rimediata nell’ultima partita.

La terna arbitrale sarà tutta brindisina con arbitro della gara Andrea Gioia, con assistenti Luca De Gaetanis e Matteo Romano, che darà il fischio d’inizio alle ore 14.30.

