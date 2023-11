Due vigili urbani aggrediti da un ambulante nel foggiano

Due vigili urbani di San Nicandro Garganico, nel Foggiano, sono stati aggrediti da un commerciante ambulante durante un controllo e l’auto della Polizia Locale è stata danneggiata. L’episodio è riferito dalla senatrice di Fratelli d’Italia, Annamaria Fallucchi. “Ennesima aggressione ad agenti della Polizia Locale di San Nicandro Garganico. Durante un controllo di routine, un ambulante è andato in escandescenza danneggiando i mezzi della polizia locale e colpendo gli stessi vigili che cercavano di fermarlo, solo perché gli agenti volevano identificarlo e non era sufficiente la patente rilasciata dalle autorità del Marocco. Non un caso raro ma che, purtroppo, si sta verificando con una frequenza allarmante nella provincia di Foggia e non solo. Agli agenti rimasti feriti la mia solidarietà personale ed istituzionale. L’impegno e l’attenzione verso l’operato delle forze di polizia tutte ha la totale attenzione della maggioranza di governo”, conclude.

