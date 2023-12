Droga e armi, due arresti e tre denunce nel leccese

La Polizia ha arrestato due persone in provincia di Lecce durante un’operazione cha ha portato anche al sequestro di droga, denaro e munizioni, e alla denuncia di altre tre persone. Una delle due persone arrestate è il 29enne Alessio Viti, che era ricercato dopo un’ordinanza di carcerazione in semilibertà, e che in un recente inseguimento aveva tentato di investire alcuni agenti. Viti è stato individuato in un appartamento a Galatone in compagnia di altre quattro persone con cui stava consumando alcool e stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione la polizia ha scoperto circa 1,2 chili di marijuana, 32 involucri contenenti cocaina, una modica quantità di hashish e 23 proiettili per kalashnikov, oltre 1.400 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Ai domiciliari è finito il presunto faccendiere di Viti, un 22 enne di Galatina. I due sono accusati di detenzione di stupefacenti e munizionamento da guerra.

Maria Teresa Carrozzo

