Donna incinta a bordo chiede assistenza, aereo turco dirottato a Brindisi

Un volo della compagnia Ajet, decollato da Istanbul e diretto ad Algeri, è stato costretto a effettuare un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Brindisi a causa di un evento straordinario: una passeggera turca, incinta, aveva chiesto urgente assistenza pensando fosse già arrivato il momento del travaglio.

L’aereo, un Boeing 738, è stato dirottato dopo che l’equipaggio ha ricevuto l’allarme medico. La situazione è stata gestita con prontezza grazie alla procedura d’emergenza attivata a bordo. Non appena il pilota ha comunicato la necessità di atterrare, le autorità italiane hanno predisposto tutto il necessario per garantire la sicurezza della donna e del nascituro.

Sotto l’aereo, ad attenderla in pista, c’era già un’ambulanza con un’équipe medica pronta a intervenire. La passeggera è stata immediatamente trasferita all’ospedale “Perrino” di Brindisi, dove ha ricevuto assistenza medica specializzata. Le prime informazioni riferiscono che la donna sta bene: non è ancora prossima al parto e sarà tenuta sotto osservazione per le prossime 48 ore.

Aereo dirottato a Brindisi, donna trasportata in ospedale

L’intervento rapido e coordinato ha evitato complicazioni e dimostrato l’efficacia delle procedure d’emergenza in situazioni critiche come questa.

Dopo l’atterraggio, il volo ha ripreso il suo tragitto verso Algeri, una volta completate tutte le verifiche necessarie. L’episodio, oltre a generare sollievo per il lieto fine, ha catturato l’attenzione di molti, evidenziando ancora una volta come l’imprevedibilità del volo possa incrociarsi con storie di straordinaria umanità.

