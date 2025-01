Demolizione stadio Iacovone di Taranto: avviati lavori, nuova struttura pronta nel 2026

TARANTO – Sono iniziati i lavori di demolizione dello stadio Iacovone di Taranto, un processo che segna l’avvio della lunga attesa riqualificazione del vecchio impianto sportivo. La prima fase ha preso il via dalla curva sud, dove i danni provocati dall’incendio del 3 settembre 2023 sono ancora visibili.

L’impresa incaricata della demolizione, che ha operato anche nella giornata di domenica 5 gennaio, secondo il cronoprogramma stabilito dal Commisaario di Governo Massimo Ferrarese, dovrebbe completare i lavori entro un mese, con la rimozione dell’intera vecchia struttura. Successivamente, un’altra azienda, la Seli di Monza, prenderà il testimone per la costruzione del nuovo stadio che sorgerà nel rione Salinella, con la previsione di concludere i lavori entro agosto 2026.

Inoltre si sta provvedendo alla demolizione dei servizi igienici sia della Curva Sud che della gradinata, poi si passerà infatti alla demolizione di questo settore e a seguire glia altri due: Curva Nord e Tribuna.

Questo progetto di rinnovamento in vista dei Giochi del Mediterraneo, puo’ rappresentare un segno di speranza per il calcio ionico e la città, che vedrà la realizzazione di un impianto moderno, che risponde alle esigenze sportive e sociali del territorio. La nuova struttura non solo rappresenterà un polo d’attrazione per gli appassionati di sport, ma se adeguatamente utilizzata associandola ad un nuovo percorso calcistico, può diventare il volano di soddisfazioni per i tanti sportivi ionici.

