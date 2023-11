D’Ausilio e Coccia riprendono il Monopoli: il derby del Veneziani finisce 2-2

MONOPOLI – Il Monopoli passa due volte, il Cerignola lo riprende. Finisce 2-2 il derby pugliese della dodicesima giornata con gli ofantini che tornano a far punti dopo due sconfitte di fila e il Monopoli che coglie il quarto risultato utile consecutivo e raggiunge il Francavilla al quindicesimo posto.

In cronaca: Tomei deve rinunciare a Vassallo, squalificato, al suo posto Piarulli con Fazio che torna al centro della difesa e Ferrini che va a sinistra. Tisci perde anche Malcore e schiera D’Ausilio e Sosa alle spalle di D’Andrea con Coccia mezzala destra.

Dopo un inizio timido il Cerignola viene fuori al 12’ con un diagonale di Coccia che non inquadra di poco lo specchio.

Monopoli ancora pericoloso al quarto d’ora: Starita calcia una punizione che viene deviata dalla barriera, stilettata di Borella che Krapikas controlla uscire. Un minuto più tardi Franco Sosa tenta di piazzarla sul secondo palo, anche questa volta il portiere la guarda uscire.

Passa il Monopoli al minuto 40: Borello appoggia a Viteritti sulla destra, traversone per Santaniello che anticipa Martinelli e la mette alle spalle di Krapikas.

Nella ripresa Tomei inserisce Hamlili per Piarulli e il suo Monopoli raddoppia al 10’: traversone di D’Agostino da sinistra, sponda di Borello che Starita raccoglie a centro area e scarica alle spalle di Krapikas. Neanche il tempo di rimettere il pallone al centro che il Cerignola accorcia subito le distanze: lancio dalle retrovie di Russo che coglie impreparata la difesa del Monopoli: D’Ausilio brucia Ferrini e da 2-1. Santaniello vuole la doppietta e al 23’ trova una bella girata da centro area in anticipo su Ligi. La mira non è fortunata. Altro piazzato di D’Andrea al minuto 26: Perina para a terra. Prova a trovafe il gol Hamlili al 32’: la sua botta da 20 metri sorvola la traversa. Traversone di Sosa al 34’: nessun compagno è appostato in area per trovare il pareggio. Gli ospiti trovano il pari al 37’: traversone di Russo da sinistra, Coccia di testa si coordina alla perfezione e supera Perina.

Finisce dopo cinque minuti di recupero, l’Audace resta all’undicesimo posto, il Monopoli aggancia quota 12 e spera di uscire presto dalla zona playout.

MONOPOLI – CERIGNOLA 2-2

Reti: 39′ Santaniello, 11’st Starita(M) 12’st D’Ausilio, 37’st Coccia(C)



S.S. MONOPOLI 1966 (4-2-3-1): Perina; Viteritti(41’st Angileri), Fornasier, Fazio, Ferrini; Iaccarino(32’st Riccardi), Piarulli(1’st Hamlili); Borello, Starita, D’Agostino(48’st Peschetola); Santaniello(32’st Spalluto).

All.: Tomei.

A disp.: Alloj, Bosit; Di Benedetto, Cristallo, Simone, De Santis, Mazzotta.

AUDACE CERIGNOLA (4-2-3-1): Krapikas; Rizzo, Martinelli, Ligi, Russo; Tascone, Coccia(42’st Neglia), Ruggiero(28’st Sainz Maza); D’Ausilio(42’st Vitale), Sosa(47’st Carnevale); D’Andrea.

All.: Tisci.

A disp.: Fares, Trezza; Allegrini, Bianco, Prati, Gonnelli, De Luca, Pirelli.



Arbitro: Dario Madonia della sezione di Palermo. Assistenti: Giorgio Ermanno Minafra della sezione di Roma 2 e Federico Fratello della sezione di Latina. Quarto ufficiale: Antonio Liotta della sezione di Castellammare di Stabia.

Ammoniti: Fornasier, Piarulli, Tomei(M); Tascone(C). Espulsi: -.



Note: Recupero 7’ p.t., 5’ s.t.; angoli 2-5. Divisa neroverde per il Monopoli, gialloblu per il Cerignola. Spettatori 2456 di cui 1356 abbonati e 153 ospiti.

