Dall’Italia, in fiamme l’ospedale di Tivoli: 3 morti

A Tivoli, tre persone sono morte a causa di un incendio scoppiato nella serata di venerdì 8 dicembre nell’ospedale. Due persone sarebbero decedute per intossicazione, una terza a causa di un infarto. Una quarta persona sarebbe morta prima che divampasse l’incendio.

L’ospedale è stato evacuato a causa del fumo e circa 200 pazienti trasferiti altrove. Alcuni sono stati temporaneamente sistemati nella palestra comunale con l’aiuto della Protezione Civile locale, mentre il sindaco, Giuseppe Proietti, ha confermato l’utilizzo della palestra stessa come punto di transito per i pazienti in attesa di essere trasferiti altrove.

La Procura di Tivoli ha avviato un’indagine e è stata disposta l’autopsia per determinare le cause dei decessi delle tre vittime dell’incendio e del corpo estratto dalla camera mortuaria.

