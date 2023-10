Dal mondo: arresto cardiaco per Vladimir Putin

Vladimir Putin avrebbe avuto un arresto cardiaco nella serata di domenica 22 ottobre, poco prima delle 21.00 (orario russo). Secondo il britannico Daily Exspress, la notizia è stata diffusa dal canale Telegram General Svel che cita come fonte due ex generali russi del servizio di intelligence estera. Putin sarebbe stato colto da malore nella sua residenza privata mentre era in camera da letto: sarebbe stato trovato riverso sul pavimento da due uomini della sicurezza che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

I medici lo avrebbero rianimato e ricoverato in locali della residenza attrezzati per le emergenze mediche e per la terapia intensiva. Le condizioni di Putin sarebbero stabili e rimarrebbe sotto costante controllo medico. Putin sarebbe stato trovato accanto al letto e a un tavolo rovesciato con bevande e pietanze, riferisce il Daily Express. Probabilmente, nel perdere i sensi ha fatto cadere anche il tavolo con i piatti provocando il rumore che ha allertato le guardie. “Putin era per terra e in preda a convulsioni, con gli occhi che roteavano nelle orbite”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp