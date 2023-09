Crotone, Zauli: “È mancato il guizzo, contestazione esagerata”

CROTONE – Il Crotone manca nuovamente l’appuntamento con la vittoria, termina 1-1 la gara interna contro il Cerignola. Rossoblù contestati a fine gara dal pubblico presente allo “Scida”. Queste le dichiarazioni del tecnico Lamberto Zauli a fine gara: “Le gare sono tutte difficili. Siamo partiti in maniera poco brillante ma poi abbiamo avuto il pallino del gioco, abbiamo giocato facendo tanti cross ma ci è mancato il guizzo. Ci è mancato quel pizzico di brillantezza ma credo che la partita si racchiuda in quegli ultimi dieci minuti, eravamo molto stanchi e lunghi, il Cerignola ha fatto una partita difensiva e noi siamo stati lenti nel palleggio, non dobbiamo vergognarci di niente. L’impegno c’è, abbiamo fatto partite migliori ma la difficoltà di queste partite è notevole. Non c’è stata una squadra superiore all’altra, è stato un match equilibrato. Mi prendo la contestazione ma mi sembra tutto molto esagerato“

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp