Cerignola, Tisci: “Rammaricato ma soddisfatto. Non faremo mai le barricate”

CROTONE – Pari rocambolesco e rimpianti per il Cerignola in casa del Crotone, nonostante ciò il tecnico gialloblù Ivan Tisci è soddisfatto: “Sono rammaricato, fare bottino pieno sarebbe stato importante. Abbiamo giocato contro una squadra forte malgrado le difficoltà che ha avuto, dobbiamo continuare ad avere il coraggio di giocarcela senza fare mai le barricate che alla lunga possono portare cattivi risultati. Oggi abbiamo interpretato bene la partita, sono molto contento della prestazione e della voglia di vincerla nonostante il gol preso“.

Tisci è fautore di un cambiamento di mentalità, allo “Scida” più evidente che mai nonostante la mancata vittoria: “C’è stato un importante cambiamento, non negli uomini ma nell’identità e nella filosofia della squadra. I miei ragazzi devono giocare sempre a viso aperto e con il giusto equilibrio, oggi non abbiamo mai pensato di giocare per il punto. I cambi mi hanno dato quel qualcosa in più, avevo la possibilità di scegliere tra 26 giocatori tra cui tanti possibili titolari. Vincere sarebbe stato bello, abbiamo avuto tante situazioni in cui potevamo essere più bravi, bisogna capitalizzare al massimo. L’episodio non va aspettato ma va creato più volte possibile, alla lunga più crei più fai gol. Dispendio di energie notevole anche in fase di non possesso, alla partita di lunedì ci penserò soltanto da domani“.

Qualche rotazione nell’undici iniziale. A disposizione del tecnico una rosa lunga e tante alternative di livello in ogni reparto: “Neglia ha fatto una gran partita, bene anche Ghisolfi, Rizzo e Sainz-Maza, sono tutti potenzialmente titolari e voglio sfruttarli al massimo“.

