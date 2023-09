Tomei post Monopoli-Catania: “Sono soddisfatto, abbiamo concesso zero”

Il Monopoli non vince ancora ma Tomei non fa drammi. Dopo lo 0-0 contro il Catania l’allenatore dei biancoverdi ha commentato così il risultato: “Sono molto soddisfatto perché affrontavamo una delle squadre più attrezzate per la vittoria finale. Il Catania ha giocatori di categoria superiore, una rosa importante. Abbiamo concesso zero e fondamentalmente abbiamo costruito diverse situazioni in cui potevamo finalizzare. A volte gli episodi ti possono aiutare, oggi mi tengo stretta la prestazione”.

Foto Monopoli Calcio – Latorre

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp