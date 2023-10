A Crispiano si svolge “Alda Merini: Donne tra caos e libertà”, una tre giorni di eventi dedicati alla celebrazione della resilienza e della forza delle donne, con iniziative cinematografiche, poetiche, fotografiche e laboratoriali, a partire da mercoledì 25 sino a venerdì 27 ottobre.

Il progetto si colloca a margine del Festival delle 100 Masserie di Crispiano, la cui seconda edizione si è appena conclusa con successo. L’evento è promosso da Regione Puglia – Assessorato alla Cultura, PugliaPromozione e Teatro Pubblico Pugliese a valere su fondi Por Puglia Fesr-Fse 2014/2020 – Asse VI azione 6.8 – “Palinsesto PP-TPP Puglia – Riscopri la meraviglia 2023” in collaborazione con il Comune di Crispiano – Assessorato alla Cultura e Spettacolo. È patrocinato anche dalla Camera di Commercio di Taranto, dal Gal Magna Grecia e dall’Unpli regionale.

Il tema della manifestazione si concentra sul valore delle donne nella società, quale principio espresso anche attraverso l’arte, modellato sulla figura di Alda Merini. In particolare il tema della terza giornata, “Alda Merini: La Notte dei Poeti”, è in onore alla memoria della poetessa Alda Merini, che a Crispiano ha trascorso alcuni anni della sua vita. Nel suo percorso creativo l’esperienza femminile ha significato sofferenza, gioia e rivoluzioni; il suo talento e la sua opera hanno toccato cuori e menti, celebrando la bellezza e la forza delle donne in ogni sfumatura. L’iniziativa comprende diversi eventi, connessi tra loro dalla tematica delle pari opportunità che si declina attraverso la letteratura e l’immagine.

Durante i primi due giorni, il Teatro Comunale sarà luogo di proiezione di film per grandi e piccoli, con lungometraggi accomunati dall’essere protagoniste che, nella fantasia e nella realtà, hanno saputo combattere gli stereotipi imposti dalla visione maschilista della società, distinguendosi per carattere, coraggio, competenza e determinazione. A dialogare con il pubblico ci sarà la dottoressa Gabriella Bonino.

In programma, mercoledì 25 ottobre alle 9.30 “Brave – Ribelle” per le scuole e alle ore 20.00 “Colette”, film d’autore che esplora la vita e le opere della scrittrice Sidonie Gabrielle Colette. Giovedì 26 ottobre, invece, al mattino alle 9.30 “Frozen II” per le scuole; alle ore 20.00 “Le sorelle Macaluso”, ambientato in Sicilia.

Venerdì 27 ottobre, a partire dalle 19:30, si svolge l’iniziativa “Alda Merini – La notte dei poeti”, dedicata all’esposizione e alla premiazione di due concorsi. In primo luogo il concorso “Una poesia per Irene”, dedicato a Irene Petracca, con una serie di opere ispirate anche alla poetica della Merini, per la quale si riunirà una giuria d’eccezione, composta dallo scrittore Vanni Schiavone, la scrittrice Nadia Marra e la presidente UTL di Fasano Palmina Cannone. All’interno, oltre ai primi classificati delle sezioni del concorso internazionale, sono previsti un premio alla critica, intitolato al compianto assessore Angelo Fragnelli, e un premio alla memoria di Tommaso Cervo, assegnato al componimento che maggiormente rappresenta l’ottimismo del quale questo periodo storico sembra avere tanto bisogno.

Per l’area fotografia, il concorso “Un click per la Puglia”, intitolato a Francesco Paolo Semeraro e dedicato, in questa quarta edizione, proprio alle splendide 100 Masserie di Crispiano. A valutare le opere dei partecipanti, la regista di origine iraniana Maryam Rahimi, il Presidente dell’associazione “Il Castello” Raimondo Musolino e il professore universitario Vito Bianchi. Le foto in concorso saranno esposte nel foyer del Teatro Comunale di Crispiano e la fotografia vincitrice diventerà copertina del libro che raccoglierà tutte le opere del concorso poetico.

I concorsi in cartellone sono curati da GCL Edizioni di Pulsano e dall’associazione Progetto Cultura di Alessandra Basile. L’attrice Cinzia Clemente condurrà la serata insieme a Noemi Preite e Andrea D’Onghia, con l’intervento poetico della giovane Simona Lacatena.

La manifestazione prevede, inoltre, la presentazione della II edizione de “I presepi di Crispiano nella Puglia delle 100 masserie”, dedicata ai laboratori per le scuole. La figura femminile qui emerge attraverso l’antica arte degli artigiani, che prende come spunto di partenza la Madonna della Sacra Famiglia.

L’iniziativa curata dall’Assessorato alla Cultura e Spettacolo si prospetta come un viaggio sensoriale che rende omaggio alle icone femminili del passato e del presente, un momento di condivisione e riscoperta della loro poliedrica espressione. Poesia, cinema, fotografia e artigianato, per ogni fascia di età, offriranno al pubblico un’esperienza immersiva di riflessione sull’importanza di valori come l’inclusione, l’uguaglianza e le pari opportunità.

Di seguito, il programma dei tre giorni di eventi:

Mercoledì 25 OTTOBRE 2023

Teatro Comunale

– ore 09.30

Videotelling per le scuole

“BRAVE – RIBELLE”

Merida è una principessa scozzese che sceglie quale deve essere il proprio cammino nella vita invece che aderire alle tradizioni senza metterle in discussione, soprattutto quella del doversi sposare per diventare regina.

– Ore 20:00

Videotelling d’autore

“COLETTE”

Il film esplora la vita, la scrittura e l’ascesa alla fama di Sidonie-Gabrielle Colette, una delle autrici francesi più celebrate. In un contesto dominato dagli uomini, Colette sfida le convenzioni sociali del suo tempo per affermarsi come scrittrice. Attraverso salti temporali e ricordi, il film esplora l’importanza della memoria nella costruzione delle sue opere e nella sua identità come donna e artista. È un’opera commovente e profonda che offre uno sguardo intimo sulla vita di una donna che ha sfidato le aspettative della società per trovare la sua vera voce.

Giovedì 26 OTTOBRE 2023

Teatro Comunale

– Ore 09.30

Videotelling per le scuole

“FROZEN II – IL SEGRETO DI ARENDELLE”

Le sorelle Anna ed Elsa sono due moderne principesse che sfidano le convenzioni e cercano il loro posto nel mondo, affrontando temi come l’accettazione di sé e l’importanza della famiglia.

– Ore 20:00

Videotelling d’autore

“LE SORELLE MACALUSO”

Il film esplora la vita, la morte e il legame familiare femminile attraverso le vicende di cinque sorelle che vivono in un quartiere popolare di Palermo. Attraverso salti temporali e ricordi, la pellicola approfondisce l’importanza della memoria nella costruzione delle nostre identità e relazioni. È un’opera commovente e profonda che offre uno sguardo intimo sulla vita delle donne in Sicilia e sul potere trasformativo della sorellanza.

Venerdì 27 OTTOBRE 2023

Teatro Comunale

– ore 19:30 – ALDA MERINI – LA NOTTE DEI POETI

UNA POESIA PER IRENE – dedicato alla memoria di Irene Petracca

Seconda edizione – Premiazione del Concorso di Poesia UN CLICK PER LA PUGLIA – dedicato a Francesco Paolo Semeraro

Esposizione e premiazione delle opere in concorso alla IV edizione del concorso fotografico a tema “Le cento masserie di Crispiano” I PRESEPI DI CRISPIANO NELLA PUGLIA DELLE 100 MASSERIE

II edizione del laboratorio creativo dedicato alle scuole

GIURIA CONCORSO POESIE

Scrittore VANNI SCHIAVONE

Scrittrice NADIA MARRA

Presidente UTL di Fasano PALMINA CANNONE

GIURIA CONCORSO FOTOGRAFICO

Regista iraniana MARYAM RAHIMI

Prof. Universitario VITO BIANCHI

Presidente dell’associazione “Il Castello” RAIMONDO MUSOLINO

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp