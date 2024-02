Crispiano: presentato il Piano Strategico Turistico alla BIT

Lunedì 5 Febbraio all’interno della BIT di Milano, il Comune di Crispiano – territorio inserito nella Rete dei Comuni Sostenibili – ha presentato il Piano Strategico del Turismo dedicato al territorio delle 100 Masserie. L’azione si inserisce in un più ampio programma di attività che è stato avviato qualche mese fa con degli incontri partecipati, la realizzazione di una nuova piattaforma web e un corso di formazione per la cittadinanza su tematiche turistiche.

Il Piano Strategico ha visto la collaborazione tra varie università italiane ed estere, con il coordinamento scientifico della Professoressa Franch dell’Università di Trento e i contributi di: Flavio Roberto Albano, Trading and Marketing, Italy; Colin Johnson, San Francisco University, USA; Stefano Bonini, Stevens Insitute of Technology, Hoboken, USA; Pierfelice Rosato, Università di Bari, Italy; Domenico Nicoletti, Università di Salerno Campus Mediterraneo, Italy.

“L’obiettivo è ridisegnare la percezione della destinazione turistica delle 100 Masserie e di Crispiano nel panorama turistico pugliese, cercando di evidenziare i connotati distintivi di un territorio completamente vocato alla natura, alla sostenibilità e all’autenticità rurale delle Masserie e del loro patrimonio culturale” ha spiegato il Sindaco, Luca Lopomo. “Per questi motivi abbiamo messo in campo una serie di azioni, tra cui il Piano Strategico e il nuovo Spot Video 2024” ha concluso Flavio Albano.

Durante l’evento sono intervenuti il conduttore di Generazione Bellezza Emilio Casalini, il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Regione Puglia Aldo Patruno che ha testimoniato il grande lavoro svolto evidenziando come la programmazione debba sempre essere al centro delle buone pratiche di ogni amministrazione sana e lungimirante. Sono inoltre, intervenuti, di fronte ad una sala piena e interessata, la Consigliera delegata alle Politiche Culturali, Patrimonio Materiale e Immateriale e Valorizzazione dei Borghi Regione Puglia, Grazia Di Bari e il Responsabile della Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, Rocco De Franchi, che nuovamente hanno ribadito l’importanza delle azioni strategiche messe in campo dalle aree interne e l’importanza della sostenibilità e della cultura come fattore competitivo.

