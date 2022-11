Condividi su...

CRISPIANO – “Le campagne pugliesi e brindisine in particolare, sono troppo sporche”. L’attrice Vanessa Scalera, nota come Imma Tataranni su Rai 1, bacchetta i suoi conterranei dal festival cinematografico sulla sostenibilità di Crispiano. Quasi ultimate le riprese per la serie su Sarah Scazzi