Crisi idrica in Basilicata, Consiglio regionale tra le polemiche

Una seduta del consiglio regionale segnata dal tema della crisi idrica. La relazione del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nominato commissario straordinario dell’emergenza non ha convinto l’opposizione che aveva presentato poco prima una mozione per l’istituzione di una commissione d’inchiesta per indagare sulle cause di questa crisi, un’emergenza prevedibile per i consiglieri di centrosinistra.

Dibattito rinviato al prossimo 25 novembre, data scelta per la convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio regionale. Allora i consiglieri potranno replicare alla relazione di Bardi.

La seduta consiliare ha visto la presenza di alcuni rappresentanti del neo costituito comitato acqua pubblica che hanno prima mostrato dei cartelli e poi protestato dopo le parole del governatore lucano. E’ dovuto intervenire il presidente del Consiglio Marcello Pittella per riportare l’ordine e far proseguire i lavori.

