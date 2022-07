FRANCAVILLA FONTANA- Non avrebbero bruciato solo sterpaglie sulla strada che da Francavilla conduce a Villa Castelli nell’incendio scoppiato intorno alle 8: sul posto sono giunti gli agenti della Polizia locale di Francavilla, i vigili del fuoco e i tecnici dell’Anas.

E’ accaduto il 18 luglio quando una coltre di fumo nero ha invaso entrambe le corsie di contrada Cicoria, tanti i disagi per gli automobilisti che hanno dovuto interrompere la propria corsa in entrambe i sensi di marcia. Ed è l’intensità del fumo nero e l’odore nell’aria a far pensare che non si sia trattato di un incendio di sterpaglie, ma le fiamme hanno avvolto anche altro tipo di materiale abbandonato ai bordi della strada.

Sul posto i tecnici dell’Anas che hanno dovuto dirigere il traffico e assicurare la viabilità. Le operazioni di spegnimento dell’incendio e di bonifica della zona sono ancora in fase di esecuzione da parte dei vigili del fuoco.