Colite Ulcerosa: Sud al centro con l’incontro nazionale al ‘De Bellis’

CASTELLANA GROTTE – L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Saverio de Bellis” ha ospitato l’unico incontro nazionale al Sud dedicato ai pazienti con colite ulcerosa, nell’ambito della campagna “Colite Ulcerosa – Io esco”, promossa da Alfasigma insieme all’Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino.

“Non ci poteva essere titolo migliore per sensibilizzare su una patologia cronica che coinvolge oltre 5 milioni di persone nel mondo e più di 330mila in Italia,” ha dichiarato Enzo Delvecchio, presidente del Civ dell’istituto pugliese, specializzato in gastroenterologia. Durante l’apertura dei lavori, Delvecchio ha sottolineato il successo del format dell’evento, che ha favorito il dialogo diretto tra i pazienti e un team multidisciplinare di medici esperti: “Il senso della campagna è proprio questo: offrire ai pazienti la possibilità di uscire dall’isolamento, socializzare e vivere meglio.”

Tra gli esperti intervenuti, il dottor Mauro Mastronardi, responsabile dell’Unità Operativa di Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali del “De Bellis”, ha rimarcato il ruolo di eccellenza del centro come punto di riferimento regionale per le Ibd, con circa duemila pazienti seguiti. “L’obiettivo è costruire una nuova normalità, superando i limiti imposti dalla patologia,” ha spiegato Mastronardi, evidenziando anche le sperimentazioni di nuovi farmaci in corso presso l’istituto.

L’incontro ha rappresentato un’opportunità unica per i pazienti di confrontarsi direttamente con gli specialisti, ricevendo supporto personalizzato e promuovendo una maggiore consapevolezza sulla gestione della colite ulcerosa.

