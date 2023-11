Cerignola, Tisci: “Pareggio meritato, bravi a non perdere la testa”

MONOPOLI – Il Cerignola evita un altro k.o. e riprende il derby del “Veneziani”, il doppio vantaggio del Monopoli non è bastato a scalfire le speranze dei gialloblù. Ivan Tisci è fiero dei suoi: “Per come si era messa la partita è un risultato molto importante. La squadra ha grandi valori morali, non ha mai perso identità e forza di volontà, il pareggio è meritato. Ci abbiamo provato fino alla fine, non era semplice dopo due sconfitte consecutive, sono molto contento dei miei ragazzi. Abbiamo preso il secondo gol in un momento in cui il Monopoli non stava attaccando più di tanto, il 2-0 poteva farci capitolare ma il gol di D’Ausilio ci ha dato quella marcia in più per crederci”.

