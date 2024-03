Cerignola, rifiuti: le fototrappole per contrastare gli incivili

Con l’ausilio di fototrappole, la Polizia Locale monitora costantemente il territorio per contrastare l’abbandono indiscriminato e illegale di rifiuti a Cerignola, soprattutto nelle aree periferiche. Le donne e gli uomini guidati dal comandante Michele Dalessandro hanno proceduto alla verifica delle targhe dei mezzi comminando nuove sanzioni agli incivili.

“Sono rimasta sorpresa per alcune immagini, che è possibile visionare: da una macchina in sosta, una persona, che non riesco a definire nostro concittadino, getta ben 13 buste colme di rifiuti. È sicuramente il segno di un’inciviltà ancora radicata e diffusa. I controlli continueranno anche nel mese di marzo, in nuove aree che individueremo di concerto con la Polizia Locale. All’inciviltà anteporremo sempre l’educazione e la sensibilizzazione, per questo torneremo nelle scuole, nei centri di aggregazione per spiegare che gettare correttamente i rifiuti significa amare la propria città”, commenta Teresa Cicolella, assessora alla sicurezza del Comune di Cerignola, che ha ringraziato la Polizia Locale per il prezioso lavoro svolto.

