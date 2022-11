Condividi su...

Francesco Montervino, direttore sportivo del Casarano, sarebbe sulle tracce di Luigi Falcone, in uscita dal Trapani. Il club siciliano non vive un momento non esaltante: dopo le dimissioni del direttore generale Mario Marino, a stretto giro potrebbero arrivare anche quelle direttore sportivo Agatino Chiavaro. Falcone ha ricevuto diverse offerte, ma il Casarano sarebbe in pole. (Foto Max Todaro)