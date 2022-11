Scontri Nardò-Nocerina: Un arresto e un obbligo di dimora

Condividi su...

Due misure cautelari (un arresto ai domiciliari e un obbligo di dimora) sono state disposte dal Gip del tribunale di Nocera Inferiore (Salerno) per due ultras della Nocerina, dopo gli scontri tra tifosi avvenuti domenica scorsa a Nardò (Lecce). I due sono accusati di violenza, minaccia e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Nella giornata di giovedì 24 novembre si è tenuta l’udienza di convalida dopo l’arresto ‘differito’ di martedì che riguardava inizialmente entrambi gli ultras. Le violenze sono avvenute al termine dell’incontro di calcio tra la squadra di casa e la Nocerina, valevole per la 12esima giornata del Girone H di Serie D. Altri 3 tifosi della Nocerina saranno denunciati a piede libero. Per tutti e cinque, in seguito, sarà disposto il Daspo. Durante gli scontri di domenica scorsa 12 poliziotti sono rimasti feriti.