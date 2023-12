Casarano, Laterza: “Mi assumo le responsabilità di questa sconfitta”

Al termine del match perso con il Manfredonia, l’allenatore del Casarano Giuseppe Laterza ha commentato così ai nostri microfoni la sconfitta dei suoi ragazzi: “Abbiamo perso la serenità, ed era uno dei tanti risschi di questa partita. Dovevamo essere più attenti. Abbiamo sbagliato tanto, non è da noi. Non è stato il solito Casarano. Dobbiamo farci un esame di coscienza e capire che in questi momenti servono testa, coraggio e forza mentale. In questi casi hai tempo per riprendere la partita senza perdere la testa. Non abbiamo saputo gestire il momento di difficoltà. Mi assumo le responsabilità di questo, forse non sono riuscito a far capire ai ragazzi quanto fosse importante questa partita e quanto certe gare siano importanti in questo campionato. Ora bisogna reagire e rialzare immediatamente la testa. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica anche nelle cose più semplici come saltare l’uomo, sbagliando tante scelte. Non siamo stati lucidi, dopo il pareggio avremmo potuto completare la rimonta. La testa oggi non era di quelle giuste. Onore e merito al Manfredonia, sono stati molto bravi”.

