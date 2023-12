Serie D/H, Fasano-Barletta 1-1: Losavio risponde a Marilungo

Fasano e Barletta si dividono la posta in palio, portando a casa un punto a testa. Una gara in cui accade tutto nel primo tempo termina 1-1: in gol Marilungo prima e Losavio poi. Secondo pareggio consecutivo per i biancazzurri della Selva, che continuano a non vincere. Così come il Barletta che trova un nuovo pareggio esterno dopo quello di Casarano

