Casarano, D’Alena in esclusiva: “Gol fantasma? L’arbitro ci ha chiesto scusa”

“L’arbitro dopo la partita ci ha chiesto scusa ed ha ammesso l’errore. Ci ha spiegato che anche in Serie D vorrebbero l’ausilio della Goal Line Technology, proprio per evitare episodi simili. Ha riconosciuto di aver sbagliato”. Con queste parole, rilasciate in occasione dell’ultima puntata di Lunedì Puglia, il centrocampista del Casarano Antonio D’Alena ha fatto ulteriore chiarezza in merito a quanto accaduto domenica al Curlo di Fasano.

Il gol fantasma di Leonardo Perez, regolarissimo al netto delle immagini ma non assegnato ai rossazzurri, non può avere attenuanti. Le scuse che l’arbitro ha posto dopo la partita ai calciatori del Casarano sanno tanto di ammissione di colpa, anche se il Fasano (dal proprio canto) ha provato sul proprio account ufficiale a tirare in ballo una presunta posizione di fuorigioco dell’autore dell’assist Saraniti sul tiro-cross di Cajazzo. L’errore è stato dunque ammesso ed una mezza polemica sull’assenza della tecnologia tra i dilettanti è stata inoltre sollevata. Ciò che resta è il pareggio fra le due compagini ed il rammarico del Casarano per i due punti persi, a quanto pare, ingiustamente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author