Carabinieri pugliesi: Meloni, ‘Si faccia subito chiarezza’

“Due giovani carabinieri che amavano la loro divisa, caduti in servizio in maniera inconcepibile. Un dramma su cui spero si faccia presto chiarezza, accertando ogni eventuale responsabilità. Grazie per aver servito l’Italia con onore, che la terra vi sia lieve”. Lo afferma in un tweet la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel giorno dei funerali del maresciallo Francesco Pastore e del Carabiniere Francesco Ferraro, morti in un incidente stradale avvenuto nel Salernitano nella notte tra sabato e domenica.

