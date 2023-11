Cantiere via Andria a Barletta, nuovi ritardi e proteste dei residenti

BARLETTA – Il cantiere di via Andria e via Callano non è stato consegnato il 30 novembre, come invece previsto dall’ultimo cronoprogramma. Una zona centrale di Barletta resta paralizzata dai lavori che a febbraio taglieranno l’amaro traguardo dei cinque anni, mentre i residenti rimangono bloccati ai margini della città senza il sottovia. La denuncia dell’opposizione politica di Barletta, che lamenta la gestione del sindaco dimissionario Cosimo Cannito.

Residenti bloccati, attività in perdita e costi lievitati anche per svolgere le più semplici mansioni quotidiane. La protesta resta attiva e si prolunga anche e soprattutto dopo le promesse mancate.

