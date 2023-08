Canosa, PNRR: Malcangio conferma il rispetto delle scadenze

CANOSA – La revoca dei finanziamenti del PNRR rappresenta una preoccupazione per diversi territori, ma il comune di Canosa può dirsi tranquillo. A confermarlo è il sindaco della città della BAT Vito Malcangio, che ha annunciato il rispetto delle scadenze da parte dell’amministrazione comunale. Un lavoro che ha portato via diversi mesi, con il supporto della squadra tecnica di cui si è avvalso Malcangio.

Piedi per terra per le opere da realizzare, ma soprattutto un lavoro che non si ferma con la contrattualizzazione dei progetti messi a bando. Tra quelli da portare a compimento, spiccano il restauro di Palazzo Casieri, la riqualificazione dell’Area Marocchino e della villa comunale e la manutenzione delle basole di corso San Sabino. Dieci gli interventi in totale, per una spesa complessiva di oltre 19 milioni di euro.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp