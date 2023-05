Calimera: Vigili del Fuoco salvano gattino con massaggio cardiaco

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta a Calimera per salvare un gattino di un mese caduto in un tubo di scolo, rianimandolo con un massaggio cardiaco. I proprietari dell’animale hanno chiesto aiuto quando hanno scoperto che il gattino era bloccato in una tubatura all’interno di un muro. Dopo una difficile operazione, i Vigili del Fuoco sono riusciti a estrarre il gatto, ma era privo di sensi e non respirava più. Così, hanno iniziato a praticare il massaggio cardiaco e pochi minuti si è risvegliato. Visibilmente provato dall’esperienza, il felino è stato portato in una clinica veterinaria.

