Il Taranto ha praticamente chiuso per Marco Manetta, difesore centrale destro classe 1991. Nella passata stagione ha militato nella Vis Pesaro collezionato 18 presenze e una rete. In C ha indossato anche le maglie di Fermana, Cavese, Paganese e Matera. In D quelle di Messina, Potenza, Isola Liri, Olbia, Anziolavinio, Gaeta e Monterotondo. Il calciatore dovrebbe unirsi al gruppo direttamente a Sturno.