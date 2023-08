Bus, ciclabili e viabilità: in arrivo altri cinque milioni per Bari

BARI – Dalla mobilità sostenibile alla rigenerazione urbana, dall’agenda digitale all’inclusione sociale. In tutto, in arrivo dall’Europa oltre 225 milioni di euro. Il Comune di Bari punta tutto sui cinque assi di intervento per il rilancio della città nell’era post covid e lo fa approvando in Giunta un nuovo piano operativo che include 41 interventi di medio e lungo termine. Ai fondi Pon Metro da 16 milioni per bus, viabilità e ciclabili saranno aggiunti – con questa nuova programmazione – altri cinque per la mappatura e il rifacimento dei capolinea di Amtab (più digitali e intelligenti) e per l’entrata in funzione del futuro park and ride che sorgerà su via Tommaso Fiore al Libertà nelle vicinanze dell’ex Palazzo di giustizia. Una viabilità anche per le due ruote con un biciplan da 9 milioni che punta a collegare zone e quartieri attraverso piste ciclabili e chiusure alle auto

