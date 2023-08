BUDAPEST – I 20 kilometri di marcia non parlano pugliese. C’è delusione in casa azzurra nella prima gara dei Mondiali di atletica che si stanno svolgendo nella splendida Budapest: l’oro è andato allo spagnolo Martin mentre l’azzurro Massimo Stano atleta di Palo del Colle, oro dei Giochi Olimpici a Sapporo nella 20 km e campione del mondo a Eugene nei 35 si è ritirato al 17/o chilometro dopo una gara disputata lontano dalle posizioni di testa. Completano il podio lo svedese Kallstrom, medaglia d’argento e il brasiliano Bonfim, bronzo. Undicesimo posto per l’altro italiano in gara, l’andriese Francesco Fortunato con il tempo di 1h19 minuti e 1 secondo. Stano puntava non solo al podio, ma al primo posto e voleva trascinare con sé l’intera squadra azzurra. “Bisogna prenderla con filosofia, speriamo ora nella 35km Stavo bene e mi dispiace, ho dato tutto me stesso ma ho dovuto ritirarmi in vista della prossima gara. Ho capito che non riuscivo ad avere ciò che volevo, ho iniziato un calo mentale. Gambe pesanti per il barese che evidentemente ha svolto una preparazione atletica intensa in vista delle gare. Ora tocca alla mottolese Antonella Palmisano domani mattina sulla stessa distanza ma al femminile.

