Tragedia a Brindisi, uomo precipita da cavalcavia

Tragedia a Brindisi all’alba di mercoledì 23 agosto. Un uomo è precipitato, intorno alle 5.00, dal cavalcavia che collega il quartiere Commenda a quello di Bozzano. Sul posto le forze dell’ordine allertate da alcuni passanti che si sono accorti della presenza del corpo sull’asfalto.

Si tratterebbe di uomo di circa quarant’anni, la cui identificazione è arrivata intorno alle 8. La strada è stata chiusa al traffico fino alla rimozione della salma. Sul caso indagano i Carabinieri: stando agli elementi raccolti fino a questo momento, si tratterebbe di un gesto volontario.

Giusto rimarcare come in Italia diverse associazione forniscano aiuto a chi, non sempre, trova in amici e familiari il necessario supporto per affrontare disagi e preoccupazioni. Alle volte, senso di colpa. Giova ricordare il ruolo svolto da Telefono Amico. Tutte le persone che stanno vivendo una fase di crisi e di disagio profondo possono trovare, in Telefono Amico, qualcuno pronto ad ascoltare.

