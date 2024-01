Brindisi, tragedia in mare: morto il primario Pietro Gatti

OSTUNI – Tragedia oggi pomeriggio nelle acque brindisine, nei pressi del litorale di Ostuni: il professor Pietro Gatti, 59 anni, direttore del dipartimento Area medica della Asl Brindisi, ha perso la vita durante un’immersione di pesca subacquea. L’allarme per la scomparsa era stato dato nel primo pomeriggio. Immediate le ricerche ma, al ritrovamento del corpo, per Gatti non c’era più nulla da fare. La salma, come disposto dal pubblico ministero di turno, è stata trasportata in ospedale, al Perrino, per gli accertamenti del caso e, quindi, comprendere le cause del decesso.

Morte Pietro Gatti, sanità in lutto

Originario di Ceglie Messapica, Gatti era stato recentemente nominato membro del gruppo scientifico dell’intergruppo parlamentare “Dieta mediterranea: nutrizione, prevenzione e cultura”. Appassionato di immersioni ed esperto subacqueo, Gatti era professionista stimato, noto anche per le sue doti umane e professionali. Recentemente era stato ospite della trasmissione Mattina Sud, intervistato dal collega Gianmarco Sansolino lo scorso venerdì. Di seguito, il link dell’ultima intervista.

