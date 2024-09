Brindisi, Monticciolo: ‘Possibili modifiche in formazione, voglio vedere attributi’

L’allenatore del Brindisi Alessandro Monticciolo ha presentato così in conferenza stampa la gara con l’Acerrana: “Domenica scorsa abbiamo mosso la classifica e alimentato il morale. Quello di Andria è stato un punto importante. Ora dobbiamo sbloccarci sul piano offensivo. Non abbiamo ancora segnato ma non è una questione tattica, è un problema mentale. I calciatori ci sono e sono validi”

E sulla formazione: “Moduli? Formazioni? Sono variabili. Posso cambiare in base alle esigenze. Dobbiamo sbloccarci soprattutto sul piano mentale, lo ripeto. Posso capire che alla prima gara con l’Ischia potesse esserci qualche pressione visto che era la prima. Ora non è più tollerabile. Voglio vedere una squadra con gli attributi’.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author