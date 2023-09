Brindisi: Misteriose macchie di sangue in un condominio, indaga la Polizia

Macchie di sangue ovunque. Nell’ingresso del portone, sulle scale. ‘Le più consistenti sul pianerottolo’ – spiega un residente – ma, per esserci gocce anche vicino al portoncino, qualcuno, scendendo, potrebbe aver perso sangue durante il tragitto, fino all’uscita evidentemente. Un condomino, allarmato, allerta la polizia. Sono da poco trascorse le 8. Siamo a Brindisi in via Settimio Severo, rione Commenda. E’ ancora avvolto nel mistero quanto accaduto in mattinata nello stabile del civico 14. Un condominio tranquillissimo ci dicono gli abitanti del quartiere. Nessuno riesce a dare una spiegazione. Il portoncino è spalancato al momento dell’arrivo degli agenti che ascoltano negozianti e abitanti del posto. Non si registrano ‘ingressi’ nel pronto soccorso. E nessuno ha visto o sentito nulla. In zona ci sono anche diverse telecamere. Le immagini sono al vaglio degli inquirenti. Intanto non si esclude nessuna pista. Dalla colluttazione all’incidente. Di certo qualcuno, ferito, questa mattina ha fatto perdere le proprie tracce.

