Brindisi: Mercato, firma Dagata. Fatta per D’Anna

Nicolas Dagata difensore argentino classe 2002, è ufficialmente un calciatore del Brindisi. Cresciuto nelle giovanili del Banfield, club della massima serie Argentina, in Italia ha prima indossato la maglia del Rotonda, in Serie D, per poi approdare all’Unitas Sciacca, che milita nel campionato di Eccellenza.

SIMONE D’ANNA Intanto, sembra fatta anche per Simone D’Anna. L’attaccante di San Pietro Vernotico, 32 anni, avrebbe raggiunto l’accordo con il Brindisi: si attende solo l’ufficialità.