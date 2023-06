Brindisi: Malore dopo un tuffo, milanese salvato da GdF

Mercoledì 14 giugno, un uomo di 44 anni proveniente da Milano è stato salvato da un’unità navale della Guardia di Finanza nelle acque di fronte alla costa di Costa Merlata, vicino a Ostuni.

Il turista si trovava in mare a bordo della sua imbarcazione e, mentre si tuffava per un bagno rinfrescante, è stato improvvisamente colto da un malore. Dopo alcuni minuti, l’uomo non è riuscito più a raggiungere la sua imbarcazione, che nel frattempo si era allontanata a causa delle correnti marine. A causa dello sforzo e per l’incapacità di mantenersi a galla, il suo scafo era alla mercé delle correnti e del forte vento, sotto gli sguardi allarmati dei bagnanti impotenti che osservavano la scena.

Fortunatamente, il B.S.O. (Battello di Servizio Operativo) 104 Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Brindisi, impegnato nella sorveglianza delle coste e delle acque territoriali per contrastare il traffico illecito via mare, è intervenuto nelle vicinanze del malcapitato, che ormai era molto lontano dalla sua imbarcazione.

Dopo essere stato soccorso, i militari si sono accertati che l’uomo fosse cosciente, anche se esausto e in uno stato di shock profondo. Per questo, è stato accompagnato al porto di Villanova per consentire l’intervento del personale sanitario.

Successivamente, i finanzieri hanno provveduto al recupero dell’imbarcazione prima che si schiantasse contro gli scogli, evitando così danni ambientali e un pericolo certo per gli altri bagnanti.

