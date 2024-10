Brindisi: ingaggiati Canale e Nikolli, saluta Tessitore

Il Brindisi FC ha annunciato due nuovi arrivi per il parco giocatori under: Luca Canale e Vilson Nikolli, entrambi classe 2004. Contestualmente, è stata comunicata la risoluzione consensuale con Mattia Tessitore (classe 2005), ringraziandolo per l’impegno e augurandogli il meglio per il futuro della sua carriera.

Luca Canale, terzino destro di Pescara, si è formato nelle giovanili del club pescarese mettendosi in mostra nella stagione 2022-23 con il Vastogirardi, in Serie D. Nell’ultimo anno ha militato tra Piacenza e Chieti. Grazie alle sue prestazioni, ha conquistato un posto nella Nazionale della LND, con cui ha partecipato al Torneo di Viareggio.

Vilson Nikolli, nato a Martina Franca e di origini albanesi, si è formato nella scuola calcio Esperia di Monopoli. Dopo aver contribuito alla promozione della Polimnia nel 2021-22, ha giocato due stagioni in Serie D con il Martina, collezionando 48 presenze.

