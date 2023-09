Brindisi, il “Main” di Armani nel porto interno

Il suo megayacht è come lui. Classe ed eleganza da vendere. Nero, lucido, imponente al pari dei suoi abiti in passerella. Ormeggiato nel porto di Brindisi da due giorni, dopo aver fatto tappa a Venezia in occasione del Festival del Cinema, Il Main del magnate della moda, orgoglio del made in Italy, Giorgio Armani, brilla come un 10 carati in vetrina. Uno scafo di 65 metri tirato a lucido, del valore di 60 milioni di euro circa. A bordo di questo hotel extralusso sull’acqua, insieme ai proprietari e forse ai loro ospiti, 12 membri dell’equipaggio. Un sogno ad occhi aperti per chi attonito lo ammira dal lungomare Regina Margherita immaginando di scendere quelle scale che col pensiero conducono ad un mondo parallelo fatto di passerelle e mise da capogiro. Nessuno lo ha visto, il re, ma sapere che è lì, ad un passo da te- forse- fa un certo effetto. E sapere che Brindisi è tappa del viaggio di Armani in Puglia anche. Quando e per dove ripartirà non è dato sapersi. Ma godersi l’attimo, tra selfie, stupore e sogno è inevitabile. E se allarghi un attimo lo sguardo lo stupore raddoppia anzi triplica. Perché ad un passo da lui, da quel Main che sta lì come una pantera, ad impreziosire la già bella cornice del porto interno ci sono anche Romei e Garibaldi, sommergibile e incrociatore della Marina Militare Italiana a Brindisi in occasione della sottoscrizione di un protocollo d’intesa fra autorità di sistema portuale e la Marina. Quanta bellezza sotto gli occhi del monumento al marinaio, quanta speranza di vedere sempre più spesso eccellenze così, tutte insieme, a lanciarsi sguardi in quel salotto buono di quella città straordinaria.

