Brindisi: Iacovone, il club ‘Si rafforza l’amicizia con Taranto’

A proposito dello stadio “Erasmo Iacovone”, che il Brindisi ha segnalato alla Lega Pro come impianto alternativo ai fini del rilascio delle licenze nazionali, il club adriatico, attraverso una nota, “ringrazia per la disponibilità e sensibilità dimostrata il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, il prefetto di Taranto, Demetrio Martino, nonché, per l’impegno profuso e la vicinanza istituzionale, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, e l’onorevole Mauro D’Attis”.

”L’intesa sottoscritta rafforza il rapporto di amicizia e stima tra i due club e le due città, evidenziando come il fair play e la solidarietà dovrebbero essere sentimenti capaci di regolare senza eccezione alcuna i rapporti tra qualsiasi sodalizio calcistico”, chiude la nota del Brindisi.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp